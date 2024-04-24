وزارة الإنتاج الحربي تدشن مركزا لإدارة الأزمات بالجهات التابعة لها

دشنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، مركزًا متخصصًا في إدارة الأزمات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أي أزمات قد تحدث داخل الجهات التابعة بالوزارة، والعمل على حلها بشكل فوري.

شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل

وقال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المركز الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى ربط «المركز» بمختلف الجهات التابعة للوزارة، موضحًا أن المركز استعان بأحدث تكنولوجيات الاتصال في تنفيذه، عبر شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المركز سيسهم في تقليص زمن الاستجابة لأي طارئ، ويكفل سرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كل الجهات المعنية، لاتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

وأوضح أن دور المركز يبدأ من قبل الأزمات، عبر تحديد خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات واحدة الحدوث، وفي أثناء الأزمة من خلال إداراتها، وبعد الأزمة عبر الوقوف على نقاط القوة والنقاط المطلوب التركيز عليها.

أصول الوزارة

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن مركز إدارة الأزمات بالوزارة، سيعمل على المحافظة على موارد وأصول الوزارة المادية والبشرية، لافتًا إلى أن الوزير وجه بالعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالاستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.