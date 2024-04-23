جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي في مواعيد حضور الموظفين بمصنع «300 الحربي»

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي» إحدى الشركات التابعة للوزارة.

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بـ«مصنع 300 الحربي» بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، حيث تابع مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل، وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، ثم تفقد خطوط الإنتاج.

وتضم شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة 4 مصانع، وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، ويضم ماكينات متعددة المحاور، تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من 10 أضعاف الماكينات العادية، وعدد من تباب ضرب النار، ومعامل.

وتحدث الوزير عن قُرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق وتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين.

وأشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشركة (مصنع 300 الحربي) لها دور مهم في تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية، مضيفا أنها تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتا إلى أنها تعد أول شركة تابعة يتم تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة فيها وذلك على أحد خطوط الإنتاج بالشركة.

وأضاف بكر، أن الوزير، وجه خلال جولته، بضرورة السعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط الإنتاج وأهمية الاستمرار في تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة وتطبيق المعايير والأكواد والإجراءات الخاصة بالتخزين والسلامة والصحة المهنية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، كما وجّه بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة سواء العسكرية أو المدنية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وخصوصا القطاع الخاص.