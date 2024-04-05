الإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

رحّب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال لقاءه بهما في مقر الوزارة العاصمة الإدارية الجديدة.

نسب تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي لبحث المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات وكذا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بطاقة 1200 طن في اليوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات في الساعة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها.

وأكد المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة والتكليفات الصادرة لكل الجهات المعنية بسرعة تنفيذ هذه المشروعات حتى يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام.

تطوير وتجهيز البنية التحتية

وأوضح الوزير محمد صلاح أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال ثلاث مراحل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المنظومة، حيث تم في هذا الصدد الانتهاء من 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات وتم رفع كفاءة 6 خطوط لتدوير المخلفات و4 محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة، حيث تم التسليم الابتدائي لمصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل وذلك بطاقة 20 طنا بالساعة.

كما تم التسليم الابتدائي لمصنع دار السلام بمحافظة سوهاج لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طنا الساعة، كما تم الانتهاء من مصنع تونا الجبل لتدوير المخلفات بمحافظة المنيا، وجار تسليم مصنع دفرة بمحافظة الغربية، وتم الانتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-1) بطاقة 20 طنا في الساعة، وتم التنسيق مع استشاري وزارة البيئة للوصول إلى منتج مصري بالنسبة لهذا الخط (مستقبل-1)، وتم الاتفاق النهائي على البدء في تنفيذه.

تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بجنوب سيناء

كما تم الانتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-2) بطاقة 40 طنا في الساعة، مضيفاً أنه في إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.

ونوّه وزير الإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لإقامة خط لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت، استكمالاً لخطة تحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميا.

توفير موقع لإقامة مباني موزع القدرة

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه فيما يتعلق بمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة؛ قام المختصون بوزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لربط محطة معالجة المخلفات الصلبة بشبكة الجهد المتوسط وفي انتظار موافقة محافظة الجيزة على توفير موقع لإقامة المباني الخاصة بموزع القدرة الخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية لاستقبال 30 ميجا وات حِمل مستمر وذلك قبل البدء في أعمال التشغيل الفعلي لمحطة أبو رواش حتى يتسنى للتحالف المنفذ للمشروع «رينيرجي جروب بارتنرز"» البدء في عمل الرسومات والأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع.