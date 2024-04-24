تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 489 شاحنة و200 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 394 شاحنة و193 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 95 شاحنة و7 سيارة.

تداول 3500 طن و355 شاحنة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة «AAI EVOLUTION»، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة «الحرية 2»، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن و355 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» أربع سفن وهي بريدج، أيلة، كوين نفرتيتي واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكبا بموانيها.