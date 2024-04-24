«حياة كريمة» تطلق عدة قوافل اليوم الأربعاء.. تتواجد في 4 محافظات

تطلق مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني، اليوم الأربعاء، عددًا من القوافل الطبية في 4 محافظات مختلفة وهي: البحيرة، المنوفية، الجيزة، وكفر الشيخ.

وأشارت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى القرى التي تتواجد بها تلك القوافل، التي جاءت على النحو التالي:

- محافظة المنوفية: تتواجد القافلة في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع.

- محافظة الجيزة: تتواجد القافلة في قرية إمبابة التابعة لمركز إمبابة.

- محافظة كفر الشيخ: تتواجد القافلة في قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا.

- محافظة البحيرة: تتواجد القافلة في قرية النبيرة التابعة لمركز ايتاي البارود.

التخصصات الطبية

تهدف حياة كريمة من خلال تلك القوافل إلى تقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتوقر عدد من التخصصات الطبية المختلفة، فضلا عن صرف العلاج والكشف المجاني على المواطنين، جاء التخصصات الطبية التي توفرها القوافل على النحو التالي:

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

وتقوم حياة كريمة بتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية إلى أقرب مستشفى للعلاج.