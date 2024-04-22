محافظ الفيوم: تنفيذ 75 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

تكثف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أعمالها لتغيير شكل الحياة في القرى الريفية، إذ تحرص على الارتقاء بمنظومة الري واستمرار أعمال تأهيل الترع والأبحر في قرى المرحلة الأولى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن خطة الدولة لمنع هدر مياه الري والحفاظ عليها، وضمان وصولها لري الأراضي الزراعية في قرى النهايات.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان صحفي، تنفيذ 75 مشروعًا، لتبطين الترع وإنشاء الكباري، في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 280 مليون جنيه.

الانتهاء من 49 مشروعًا

وذكر محافظ الفيوم، إنّه جرى الانتهاء من تنفيذ نحو 49 مشروعًا بالفعل، شملت تبطين ترع وأعمال كباري في قرى مركز إطسا، منها إحلال وتجديد وإنشاء 34 كوبري، فضلًا عن تبطين 15 ترعة، إذ تضمنت الكباري قرى بحر أبو المير، وقلهانة، والقبالي والمحاوش، والعلو، والخمس، والماسورة، وإسحق، و3 كباري على بحر الغابة، وكوبري عزبة شكري على بحر البشوات، وكوبري عزبة قطب على بحر العوينات، وكوبري مصرف الطيور الوسطاني في قصر الباسل، وكوبري مصرف الطيور الكبير في قلمشاه.

انتهاء الأعمال الإنشائية لعدد من الكباري

وأشار إلى أنّه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد من الكباري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تضمنت، مصرف الشحات في عزبة بطرس، وكوبري فم العاليا وأبو دياب في قلهانة، وكوبري علي مصرف الروس، وكوبري نهاية بحر قلهانة، وكوبري مصرف الطيور الوسطاني، وكوبري مصرف أبو عوض في أبو جندير، وكوبري مصرف حوض الغرب في منية الحيط، وكوبري هدار الجوهري على بحر الغابة، وكوبري هويدي، وكوبري مصب مصرف سيف الدين علي طريق تطون/ قلمشاه، والصعايدة في القاسمية، وكوبري مدخل عزبة شكري على بحر البشوات، وكوبري ري المشرك بالغرق، وكوبري بحر الغرق عند مدخل عزبة مغيب، وكوبرى فم بحر دفنو عند نصبة البرق، وكوبري عزبة البربر على بحر الغابة، وكوبري مصب مصرف زيدان بطريق الغرق/ حويل، وكوبري على مصرف الحجر، وكوبرى نصبة البرق على بحر عروس.

استمرار أعمال تبطين الترع

وأوضح محافظ الفيوم، استمرار أعمال تبطين الترع والمجاري المائية والأبحر في قرى مركز إطسا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل تبطين بحر المنيا الغربى من الفم للنهاية، وبحر الجرجبة بطول 6 كم من الكيلو 6.950 وحتى الكيلو 12.950، وتبطين بحر العوينات و امتداده من الفم للنهاية بطول 8.244كم، وتبطين الجنابية اليمنى الأولى لبحر قصر البنات، وبحر أبو المير من الفم وحتى النهاية، وبحر سيف الدين من الفم للنهاية، وبحر زنكت من الفم للنهاية، وتبطين الجانبية اليسري الأولى والثانية لبحر الجرجبة، والجنابية اليمنى الثانية والرابعة لبحر قصر البنات، وبحر دانيال الشرقى من الفم للنهاية بطول 1.162كم، وبحر دانيال الغربي من الفم والنهاية بطول 1.161 كم، وجنابيات بحر الجرجبة الأولى، وتبطين بحر اللحف من الفم بطول 3.940 كم.

انتهاء 26 مشروع كباري بيوسف الصديق

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال 26 مشروعًا كباري وتبطين الترع في قرى مركز يوسف الصديق، بواقع إحلال وتجديد وإنشاء نحو 13 كوبري، وتبطين 13 مجرى مائي.

وبيّنّ إنّ أعمال إحلال وتجديد الكباري، شملت ري الصبيحي، وإحلال وتجديد كوبري ري الصعايدة، وري الفلاح بالمشرك، وكوبري صرف الفلاح، والمشرك على بحر المشرك، و كوبري صرف الصبيحي، والموالك وأبو سلمان، وكوبري بحر جبل سعد، والشيخ سليمان على بحر النزلة، وكوبري اللواج صالح الجنابية الأولى لبحر البنات، بجانب إنشاء كوبري الجحاشية بقرية النزلة، وكوبري برياش (زكي حبشي) بالشواشنة.

تبطين الترع والمجاري المائية

وتابع المحافظ، أنه تم تنفيذ أعمال تبطين الترع وعدد من المجاري المائية في نطاق قرى مركز يوسف الصديق أيضًا، شملت تبطين الجنابية اليمنى الثالثة لبحر قصر البنات بالحامولي، وتبطين بحر جبل سعد بقصر الجبالي، وتبطين بحر أبو جندير من الفم للنهاية، وتبطين بحر دانيال العمومي من الفم حتى النهاية بطول 2.754كم، وتبطين بحر المشرك العمومي، وتبطين بحر الحمام بالمشرك قبلي، وتبطين جنابية البشوات اليسرى الأولى من الفم للنهاية بطول 2.325كم بنطاق قرية المشرك قبلي، وتبطين الجنابية اليمنى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لامتداد قارون، وتبطين مسقة خلاف بنطاق القرية نفسها.