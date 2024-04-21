«حياة كريمة» في المنوفية تُعيد البسمة إلى عائلة «توفيق».. «جددت لهم البيت»

تعرض منزل جميل توفيق شحاتة، المتواجد في قرية الناصرية بمركز ديرمواس في أقصى جنوب غربي محافظة المنيا، للتهالك بسبب المياه الجوفية، مما أدى إلى مُعاناة أسرته من ظروف معيشية صعبة، لكن بفضل مبادرة «حياة كريمة»، تحولت هذه المعاناة إلى أمل جديد، فقد تدخلت المؤسسة لإعادة بناء المنزل وتشطيبه، مما أدخل السعادة والبهجة على أفراد الأسرة.

استغاثة من تضرر 36 منزلًا من المياه

يقول محمد مصطفى سليمان، مسؤول متابعة مشروعات حياة كريمة في محافظة المنيا، إنه تلقى استغاثة من تضرر 36 منزلًا من المياه الجوفية في قرية الناصرية، وعند الفحص، تبين أن 3 من هذه المنازل في حالة متهالكة، وأن منزل جميل توفيق شحاتة، هو أحد هذه المنازل الأكثر تضررا وأن الأسرة من الأولى بالرعاية.

ويضيف «سليمان»، أنه جرى فحص المنزل هندسيًا، وإصدار تصاريح الهدم والبناء، وتم إكمال البناء وسيتم التشطيب وتوصيل جميع المرافق، مُوجها الشكر للمسؤولين الذين قدموا يد العون من أجل إتمام بناء المنزل.

قصص إنسانية تكتبها مبادرة حياة كريمة

أعرب جميل توفيق شحاتة، عن شكره العميق لمؤسسة حياة كريمة على هذه المساعدة واللفتة الإنسانية الطيبة، قائلا إن هذه المبادرة أعادت البسمة إلى وجهه وعائلته، وأدخلت الأمل في حياتهم.

كما أشاد أحمد ناصر العدوي، من متطوعي حياة كريمة في قرية الناصرية بسرعة العمل في إعادة بناء المنزل، مما أدخل السعادة والبهجة على الأسرة، منوها أن هذه الحالة تأتي من بين العديد من القصص الإنسانية التي تكتبها مبادرة «حياة كريمة» على أرض مصر.