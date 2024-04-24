«حياة كريمة»: تنفيذ 1221 مشروعًا و30 مجمعًا خدميًا في أسوان

وجه اللواء ياسر عبد الشافي، المشرف على مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان، الشكر للرئيس السيسي على ما تشهده أرض المحافظة من إنجازات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تحولت القرى إلى مدن متكاملة من المرافق والخدمات.

1993 مشروعًا في أسوان

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، أنّ مشروعات مبادرة حياة كريمة في المحافظة بلغت نحو 1993 مشروعًا، تم تنفيذ 1221 مشروعًا منها على أرض الواقع، إضافة إلى 30 مجمعًا خدميًا الذي يُعتبر من أفضل الإنجازات التي تمت تحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث يتضمن كافة المرافق من مكتب تموين وشهر عقاري وسجل مدني.

وأكد أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بإشراك المواطنين لتحديد مطالبهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 39 جلسة استماع تحت إشراف محافظ أسوان، لسماع جميع المطالب في حدود إمكانيات الدولة، وتم بالفعل تحديد المشاريع بناءً على هذه المطالب وتنفيذها، موضحًا أن أولويات هذه المطالب هو الصرف الصحي والمياه والمدارس والوحدات الصحية والمستشفيات.