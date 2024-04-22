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دراما المتحدة

«حياة كريمة» تحتفل بيوم الأرض العالمي للتوعية بأهمية القضايا البيئية

كتب:

سهيلة هاني
05:22 م | الإثنين 22 أبريل 2024
حياة كريمة

حياة كريمة

قالت مؤسسة «حياة كريمة»، إن يوم الأرض العالمي 22 أبريل، احتفالية سنوية للتوعية بأهمية القضايا البيئية، مثل التغير المناخي وغيره، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

يوم الأرض العالمي

وأضافت «حياة كريمة»، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض العالمي، بنفكركم إن عادات صغيرة وبسيطة زي تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويره، وترشيد استخدام المياه، وغيرها من العادات، ممكن تساعد في الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، ومستقبل أكثر استدامة».

أهمية القضايا البيئية

ولفتت حياة كريمة إلى أن الاحتفال يوم الأرض العالمي، يهدف للتوعية بأهمية القضايا البيئية، مثل التغير المناخي وغيره، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال عادات بسيطة وصغيرة، مثل تقليل استخدام البلاستيك، وترشيد استخدام المياه، وعدد من العادات الأخرى.

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بقلم سهيلة هاني