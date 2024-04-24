«الرعاية الصحية»: ندرس توسيع الخدمات العلاجية استعدادا لثاني مراحل «التأمين الشامل»

قال الدكتور محمد العقاد، مدير شؤون الأفراع في هيئة الرعاية الصحية، إنّ أهم الخطوات التي تعمل عليها منظمة التأمين الصحي الشامل للتأهيل للمرحلة الثانية، هي التعلم من المشكلات والتحديات التي واجهت المنظمة في المرحلة الأولى.

منظمة التأمين الصحي الشامل تقوم على 3 هيئات

وأضاف «العقاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، أنّ منظمة التأمين الصحي الشامل تقوم على 3 هيئات وهي «الرعاية الصحية» التي تقدم الخدمة، وهيئة «تمويل الخدمة»، وهيئة لتسجيل المنشآت الصحية ومراقبة جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وتابع أنّ فكرة مشروع التأمين الصحي الشامل هي أنّ المرحلة الأولى تشمل المحافظات قليلة الكثافة السكانية، ومجمل عدد المنتفعين في المرحلة الأولى نحو 5 إلى 6 ملايين مواطن.

وأوضح أنه جرى دراسة الأمراض الموجودة في المحافظات بهدف معرفة كيفية توسيع الخدمات العلاجية، موضحا أنّ المنظمة تضع خطة تدريبية موسعة عند دخول المحافظات، وتعمل على تأهيل المستشفيات والأطقم الطبية، بداية من البنية التحتية والتجهيزات حتى الأدوات الطبية والأجهزة استعدادا للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.