عضو بـ«النواب»: ذكرى تحرير سيناء شاهدة على قوة وعظمة الجيش المصري

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إنّ ذكرى تحرير سيناء تظل شاهدة على عظمة وقوة الجيش المصري الذي لقن العدو درسا لن ينساه في حرب 73، واستعاد أرضه كاملة ولم يفرط في شبر واحد منها.

الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

وهنأ رئيس لجنة الشباب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدا أنّ القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه.

وأكد أنّ صقور وأبطال القوات المسلحة المصرية، أكدوا أنّه لا تهاون أبدا مع أي معتد على مصر وأرضها، ولا تفريط في حبة رمل واحدة من أرض مصر الطاهرة المقدسة، ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا، موجّها تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا ولا يزالون يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها في أشرف وأنبل معركة نجحوا فيها في تحرير سيناء، إضافة إلى حماية الوطن من قوى الشر والضلال والإرهاب في 30 يونيو.

وأوضح أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى أرض الفيروز اهتماما خاصا، ووجّه الحكومة خلال السنوات الماضية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية إلى جميع المناطق الحدودية في سيناء، فلم يبقى شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، كما ركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة.