عضو اتحاد خبراء البيئة العرب يحذر من تأخر معالجة تداعيات تغير المناخ: فوضى

قال هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ التكلفة الاقتصادية التي أنفقت للحد من التغيرات المناخية في العالم، وصلت إلى 37 تريليون دولار، لافتًا إلى أنَّ هذا الرقم بدأ بـ100 مليار دولار في عام 2009 بأحد مؤتمرات تغير المناخ الذي عُقد في كوبنهاجن بالدنمارك، إذ كانت هناك توصية من جانب المؤتمر بتخصيص مبلغ سنوي لصندوق المناخ الأخضر الذي تم إنشاءه في عام 2013.

مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وأضاف عيسى خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، أنّ هذا المبلغ كان لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الانبعاثات المُسببة لهذه الظاهرة، مشيرًا أن المبلغ لم يتم تجميعه من هذه الفترة حتى الآن، وبالتالي لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح والحد من الآثار السلبية، لذلك أصبحت التكلفة تزيد كل عام.

تحمل الدول المتقدمة تكلفة معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وأكد ضرورة تحمل الدول المتقدمة تكلفة معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية طبقا للبروتوكول الخاص باتفاقية باريس المادة 9، لافتا أنّ الرئيس السيسي خلال تواجده بمؤتمرات المناخ، كان يشير إلى ضرورة توفير التمويل المناخي لمعالجة الآثار السلبية، مواصلًا: «نتيجة تأخر التمويل، تحولت التغيرات المناخية إلى الفوضى المناخية كما حدث في دول الخليج في الفترة السابقة».