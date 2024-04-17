«الأرصاد»: التغيرات المناخية ساهمت في زيادة حدة التقلبات الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية ساهمت في زيادة حدة التقلبات الجوية، موضحا أن فصلي الربيع والخريف من الفصول التي تشهد تقلبات جوية واسعة، ومع زيادة التغيرات المناخية باتت التقلبات المناخية أشد خطورة.

عنف الظواهر الجوية الحالية

أضاف شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية «إيمان الحصري» على قناة «dmc» أن عنف الظواهر الجوية الحالية نتيجة المنخفضات الجوية التي نشهدها الآن في مناطق مختلفة، إلا أن مصر بعيدة تماما عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الإمارات وعمان.

المنخفضات الجوية تؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة

تابع مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية: «المنخفضات الجوية تؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما لاحظناه اليوم، وغدا ستعود درجات الحرارة لطبيعتها بواقع 30 درجة، أي بانخفاض 6 درجات وخلال الـ72 ساعة المقبلة، سنتأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية التي تتكون».