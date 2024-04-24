مايا مرسي تدعو لتغيير نظرة المجتمع إلى المرأة: نأمل في المساواة

وجّهت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر للجميع على رأسهم الحضور الكريم خلال مؤتمر الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، التي تنظمه مكتبة الإسكندرية، وتواجد عدد كبير من أعضاء المجلس القومي للمرأة، وأشارت إلى أنّ مؤشر وصول المرأة إلى سوق العمل لا زال صعبا.

نظرة المجتمع للمرأة قد يعيق عمل السيدات

وتطرقت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أنّ العرف السائد في عقول بعض السيدات، أن الزوج له حق راتبها في حال عملها، وهو ما أثبت فشله، خاصة وأنّ هناك ذمة مالية منفصلة، وذلك لا يمنع المشاركة بين الزوجين ولكن بضوابط، وما يعيق المرأة أيضا هو نظرة المجتمع للمرأة، خاصة في حال كونها أم، إذ يرى البعض أنها غير مسئولة وتركت أولادها من أجل بيئة العمل.

ونوهت مايا مرسي إلى أنّ واحد من أهم الكوابح هو نحن وتفكيرنا، الأمر الذي يعمل على إهدار ما يقرب من 34% من نسبة عمل المرأة، والذي يرى أن المرأة دورها يقتصر على المنزل فقط.

أتمنى من البرلمانيات تدريب القيادات النسائية

ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة بضرورة عمل المرأة على نفسها، ومشاعرها وتفكيرها: «أتمنى من البرلمانية العمل على تدريب القيادات النسائية وإعطائهم الفرصة، لنصل في الأخير إلى نسبة متساوية 50% و50% الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي».

أبحاث مجلس السكان: الأعراف الاجتماعية تعيق تمكين المرأة اقتصاديًا

بدورها، أوضحت نهى الخرزاتي، مسؤولة أبحاث وتقييم مجلس السكان الدولي، خلال مؤتمر مكتبة الإسكندرية، أن الأعراف الاجتماعية تُعيق تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر، مستعرضة دراسة تستهدف تحليل تأثير هذه الأعراف على سلوكيات المرأة، مع الأخذ في الاعتبار اختلافها بين فئات المجتمع المختلفة.

وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي 42%، تظل مشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة 15.3% مقارنة بالرجال 69%، إذ تُشير الدراسة إلى أن تصورات الفرد حول التمكين الاقتصادي للمرأة قد تختلف عن تصورات المجتمع، مما يُعيق سلوكياتها.