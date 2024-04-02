بعد أداء السيسي اليمين الدستورية.. مايا مرسي: جمهورية جديدة تؤمن بالمساواة

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن التاريخ سطر اليوم تحقيق حلمًا جديدًا، إذ شهدنا بكل الفخر أمام العالم أجمع تدشين صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة.

الجمهورية تلتزم بالمساواة

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة في تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجمهورية الجديدة تلتزم دستوريا وقانونيا بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، وتؤمن بحقوق الإنسان وحرياته واعتمدت منذ اللحظة الأولى على الحقيقة والمصارحة كمنهج لتحقيق أهدافها.

وتابعت أنّ الجمهورية الجديدة قوامها الاستثمار في البشر، وتؤمن أن تقدم المجتمعات وتطورها ورقيها يقاس بوضع المرأة فيها، وتحترم المرأة وتقدرها إيمانا بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان، وتضع الحياة الكريمة والسكن اللائق لشعبها على قائمة أولوياتها، وتطلق أكبر برنامج تنموي في مصر وحول العالم وتدمج المرأة في خططه.

المرأة المصرية تحلم في الجمهورية الجديدة دون حواجز

وأكدت أنّ الجمهورية الجديدة تحلم فيها المرأة المصرية دون حواجز وتعمل دون كلل لثقتها التي ليس لها حدود في رئيس يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان، واختتمت كلامها: «حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها».

أداء اليمين الدستوري

وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات، وكان السيسى فاز في انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر.

وهذه هى المرة الثانية التي يؤدي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، إذ كانت المرة الأولى في 2 يونيو 2018 فيما أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 8 يونيو 2018.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.