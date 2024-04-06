مايا مرسي تستعرض جهود تمكين المرأة مع سفيرة أمريكا في القاهرة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الصدد .

ورحبت مايا مرسي بالسفيرة في أول زيارة لها للمجلس بعد توليها المنصب، مشيدة بالشراكة الفعّالة بين البلدين في تمكين المرأة عبر جميع القطاعات، متطلعة الى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

ملف تمكين المرأة في مصر

وأكدت «مرسي»، أن النجاح الهائل الذي تحقق في ملف تمكين المرأة في مصر خلال السنوات الماضية يرجع إلى الدعم والمساندة القوية والمباشرة من الإرادة السياسية لهذا الملف، واستعرضت هيكل المجلس وتشكيله وآليات عملة واختصاصاته، وقانون تنظيم عمله.

كما أشارت إلى المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن، والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، وترتكز أهدافه في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات.

ولفتت إلى جهود المجلس القومي للمرأة في ضوء المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات، مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الادخار والاقراض الرقمي للسيدات في القري بمختلف المحافظات، وبرنامج التثقيف المالي، وريادة الأعمال، والإرشاد الاسري والتنشئة المتوازنة.

مركز تنمية مهارات المرأة

وأوضحت «مرسي» أيضاً دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، والذي يعمل على تدريب السيدات في القرى والمراكز في مختلف محافظات الجمهورية على المنتجات الحرفية، مشيرة إلى أن المجلس لديه مايقرب من 50 مشغلا ووحدة إنتاجية في المحافظات، كما يعمل المجلس أيضاً على تسويق منتجات السيدات من خلال مساعدتهن على المشاركة في المعارض التى يتم تنظيمها، كما يعمل المجلس على تدريب العديد من الوافدات إلى مصر من مختلف دول الجوار من خلال مشاغل المجلس لمساعدتهن على تعلم حرفة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغير يدرعليهن دخلاً يحسن من مستوى معيشتهن هن وأسرهن.

وأضافت رئيس المجلس، أنه تم أيضًا الانتهاء من نموذج تجريبى لإبتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات «التلّى شندويل» بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وندرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية فى سيناء وسيوة.

من جانبها، عبرت السفيرة هيرو مصطفى غارغ عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في دعم قضايا تمكين المرأة ودعم الإرادة السياسية لهذا الملف ، معربه عن سعادتها بالشراكة القوية بين الجانبين والتى بدأت منذ زمن بعيد، مؤكدة على التزام الولايات المتحدة بدعم هذه الجهود وتعزيز التعاون مع مصر في هذا الصدد.