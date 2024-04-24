عرض المونودراما «ودارت الأيام» على مسرح الهناجر 

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، عرض المونودراما «ودارت الأيام» من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، وذلك مساء أمس الثلاثاء على مسرح مركز الهناجر للفنون.

أحداث مونودراما «ودارت الأيام»

مونودراما «ودارت الأيام» يعد العمل المسرحي الأول للكاتبة أمل فوزى، والعرض مهدى إلى سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وقد افتتح يوم السبت 13 أبريل الجاري ويستمر عرضه يوميا في 9 مساء، ماعدا يوم الإثنين من كل أسبوع.

أبطال «ودارت الأيام»

العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.