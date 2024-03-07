خالد جلال عن ياسمين عبدالعزيز: ماركة مسجلة في الأسرة المصرية

شارك المخرج خالد جلال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور، «إنستجرام»، صورًا بصحبة الفنانة ياسمين عبد العزيز في آخر ظهور لها.

ونشر خالد جلال الصور معلقًا: «الماركة المسجلة للأسرة المصرية.. ياسمين بالنسبة لي مش بس ١/٨ دستة أشرار والآنسة مامي وجوازة ميري وأبو شنب وهربانة منها. ياسمين بنت الروح الجدعة الطيبة، النجمة الأصيلة التي نضجت بهدوء وسط محبة جمهورها. لا قوة إلا بالله».

انفصال ياسمين عبدالعزيز

وانفصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بداية عام 2024 عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواج استمر لسنوات،ولكنها لم تتركة في ازمتة الصحية الاخيره والتي دخلها علي اثرها المستشفي فكانت دائمة الاطمئنان عليه وزيارته في المستشفى.