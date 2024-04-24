انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الغزل والنسيج بحضور 95% من الأعضاء 

انعقدت أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الغزل والنسيج، بحضور أكثر من 95% من الأعضاء، ومشاركة رؤساء النقابات العامة، وممثلين عن وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

إشادة بالمشروعات القومية العملاقة

وأكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة العامة تقوم بدورها دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة، وبمساندة الدولة المصرية لمواجهة كل التحديات، مشيدًا بالمشروعات القومية العملاقة وبالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالقرارات التي تصب في صالح العمال، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية..

متابعة كل القوانين والتشريعات

ورصد رئيس النقابة دور ومواقف النقابة العامة والخدمات التي تقدمها أعمالها، خاصة الخدمات الاجتماعية من خلال منشآت وأصول نجحت النقابة في تطويرها والحفاظ عليها في كل أنحاء الجمهورية لخدمة عمال هذا القطاع الاستراتيجي، مركزًا على الدورات التدريبية لصناعة عامل قادر على مواجهة كل التحديات، وحتى لا يكون فريسة في قبضة أهل الشر أعداء النجاح والوطن.

وأضاف رئيس النقابة العامة أن النقابة مستمرة في متابعة كل القوانين والتشريعات والقرارات التي تخص العمال، وأنها ستواصل رفض كل ما ينتقص من حقوق العمال، ويهدد هذه الصناعة الوطنية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.