بمشاركة 11 دولة.. مصر تستضيف المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن مصر تستضيف وفود 11 دولة عربية، للمشاركة في المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، بالقاهرة في 23 من أبريل الجاري.

تحديات قطاع الغزل والنسيج

يناقش المؤتمر هذا العام أهم الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج في المنطقة العربية، مع إيجاد توصيات للنهوض بالصناعة العربية في مجال الغزل والنسيج.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بصناعة النسيج التي تمثل أكبر ثاني صناعة في مصر، كما جرى تدشين أكبر مصنع للنسيج في العالم بمدينة المحلة في العام الماضي، مع توقعات أن تصل الصادرات المصرية من هذه الصناعة إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، إن المؤتمر يأتي في إطار الدور المحوري والريادي لمصر في كافة المجالات، ودعم خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة المصرية، بمتابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض وتطوير شركات الغزل والنسيج حتى تعود إلى سابق عهدها.

وأكد «إبراهيم» أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية، من أجل الإصلاح والتطوير وحماية الصناعة وزيادة الإنتاج بتكنولوجيا حديثة، وعمال مدربين، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للغزل والنسيج تقوم بمهمة وطنية وقومية كبيرة، عن طريق مراكزها التدريبية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون وبشكل عملي شريكًا أساسيًا في خطة الإصلاح.

الإصلاح والتطوير

وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج، أن هذا التجمع النقابي بكل تفاصيله من هيكله التنظيمي، ودستوره ولائحته، هدفه الدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي حول العالم، وكذلك السعي نحو تنميته وتطويره ليكون عجلة أساسية من عجلات التنمية والتقدم الاقتصادي والإنتاج.