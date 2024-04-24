ضبط متهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلي في الجيزة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مسئول بإحدى شركات نقل الأموال)، وبرفقته (فني ماكينات صراف آلي بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة)، وقرر الشاكي اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالي (5 ملايين و800 ألف جنيه) بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك التي تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال، واتهم فنى الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه، وأرشدا عن (كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» - 15 جهاز حاسب آلي)، تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه.