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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ50 مليون جنيه 

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قدرها 50 مليون جنيه. 

جاء ذلك وفقا لبيان وزارة الداخلية، من منطلق استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول،  والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. 

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