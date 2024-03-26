«جولد بيليون»: ارتفاع سعر الذهب عالميا.. و3.4 طن تدفقات خارج صناديق الاستثمار

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، بعد تحركات عرضية لم تستمر لفترة طويلة، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة تقترب من 1% ليسجل أعلى مستوى عند 2195 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2171 دولار للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2190 دولار للأونصة.

سعر الذهب عالميا

وارتفع الذهب أمس، بنسبة 0.3% ليدخل في تحركات عرضية استمرت خلال بدايات جلسات اليوم حول المستوى 2170 دولار للأونصة، قبل أن يعود إلى الارتفاع ويخترق منطقة تذبذب التداولات ليعود إلى التداول فوق المستوى 2190 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».

وتتوقف تحركات الذهب على صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع، والدليل على مزيد من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، الذي من شأنه أن يخفف المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل إعادة تثبيتها عند مستوى أعلى، وهو الأمر الذي سيكون ايجابي للغاية بالنسبة للذهب.

تضع الأسواق احتمالا الآن بنسبة 66% أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه الأمر الذي يعطي المزيد من الدعم لأسعار الذهب.

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، ليظهر صافي تدفقات خارجة من الصناديق بمقدار 3.4 طن ذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتنهي التذبذب الذي لم يستمر طويلاً، بينما يبقى تركيز الأسواق على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع سواء بيانات النمو أو بيانات التضخم.