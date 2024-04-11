ارتفاع سعر الذهب عالميا اليوم رغم انخفاض معدل التضخم

ارتفع سعر الذهب إلى 2340 دولاراً للأوقية «الأونصة» اليوم الخميس مع معاناة المستثمرين من بيانات التضخم الأمريكية المتضاربة وتداعياتها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي»، وفي حين جاء التضخم الرئيسي والشهري لأسعار المنتجين أقل من المتوقع، إلا أن المعدل السنوي الأساسي فاجأ في الاتجاه الصعودي.

سعر الذهب عالميًا

في السابق، دفع إصدار مؤشر أسعار المستهلكين «CPI» الأسواق إلى خفض رهاناتها على مدى وتوقيت تخفيضات سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع معظم المشاركين في السوق الآن أن تقوم الهيئة التنظيمية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بدلاً من يونيو.

وتسببت أسعار الفائدة المرتفعة في إضعاف جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا، ومع ذلك، لا يزال المعدن مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي الدعم الإضافي من الإشارة القوية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2365.30 في أبريل 2024.

توقعات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب 287.24 دولاراً للأوقية، أو 13.93% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق «CFD» الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2273.85 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2341.40 دولار خلال 12 شهرًا.