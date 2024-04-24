وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: قضينا على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم، إنه تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها مضيفًا أن هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن العمل الهجومي، ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن جالات قوله إن النصف الآخر يختبئ ويترك جنوب لبنان أمام عملية الجيش الإسرائيلي.

هدفهم أن يكون هناك وضع أمني مختلف

وأضاف جالانت، الذي أجرى مناقشة عملياتية في القيادة الشمالية هذا الصباح، أن هدفهم الرئيسي كان ولا يزال التسبب في وضع أمني مختلف أن يسود هنا وسكان شمال دولة الاحتلال أن يتمكنوا من العودة إلى مستعمراتهم بسلام وأمان مضيفًا «نحن نتعامل مع عدد من البدائل من أجل حسم الأمر، والفترة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الصدد».

وفي سياق متصل أصيب عشرة جنود في القتال الذي دار أمس، ثمانية منهم خارج قطاع غزة، وبحسب البيانات التي نشرها الجيش الإسرائيلي، فإن حالة اثنين من الجنود الذين أصيبوا خارج القطاع تعتبر خطيرة.