ألمانيا تعلن استئناف تمويل «الأونروا».. إسرائيل فشلت في إثبات تورط موظفي الوكالة

أعلنت ألمانيا استئناف العمل مع منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بعد أن وجد تقرير للأمم المتحدة أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعمها حول المنظمة الإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

الحكومة الألمانية تعلن مواصلة دعم الأونروا

ونقلت صحيفة «الجارديان» بيان وزارتي الخارجية والتنمية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية تعتزم استئناف التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، قائلة: «دعما لهذه الإصلاحات، ستواصل الحكومة الألمانية قريبا تعاونها مع الأونروا في غزة، كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان وغيرها».

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا حول ما إذا كان عدد كبير من موظفي الأونروا لهم علاقات بحماس أو الجهاد الإسلامي، وخلصت مراجعة حياد الوكالة وأن دولة الاحتلال لم تدعم بعد اتهاماتها.

وحثت الوزارات الألمانية منظمة الأونروا على التنفيذ السريع لتوصيات التقرير، بما في ذلك تعزيز وظيفة المراجعة الداخلية لديها وتحسين الرقابة الخارجية على إدارة المشاريع داخل قطاع غزة.