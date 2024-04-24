إسرائيل ترفع حالة التأهب لرد انتقامي من حزب الله بعد قصف أماكن تابعة له

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان في غضون دقائق، في الوقت الذي خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يؤكد أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في الجبهة الشمالية، بحسب إذاعة الاحتلال الإسرائيلي المعروفة اختصارا بـ«كان».

ورفع الاحتلال حالة التأهب في صفوفه والاستعداد لرد انتقامي من حزب الله على الخسائر التي وقعت في صفوفه.

زيادة المقابر الجماعية وارتفاع أعداد الشهداء

في الوقت نفسه، ذكرت الوكالة ارتفاع عدد الجثث في مقبرة جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس إلى 310 شهداء، بعد انتشال 25 جثة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 201 وسط محاولات إقليمية ودولية لإيقاف الحرب، التي خلفت حتى الآن أكثر من 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.

استمرار المفاوضات لإيقاف الحرب

يأتي هذا فيما تحاول وساطة مصرية قطرية أمريكية إيقاف الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 7 أشهر والتي تم إيقافها لمدة أسبوع فقط في نوفمبر الماضي وسط فشل إيقافها مجددا في الوقت الحالي وسط تمسك كل من الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بموقفهما مما أدى إلى عدم نجاح تنفيذ هدنة مرة أخرى.