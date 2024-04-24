«مصر الخير»: إدخال 1000 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إدخال 1000 شاحنة إلى قطاع غزة مقدمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والجافة والأجهزة والمستلزمات الطبية والمياه والبطاطين والملابس، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة قطاع غزة.

الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة

وصرح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، أن المؤسسة بصفتها عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولكونها أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية ويعاني من ظروف استثنائية صعبة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التحالف الوطني والدولة المصرية التي يتم تنفيذها بصورة منتظمة وفقا لتطور وتصاعد الأحدث في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت على زيادة دعمها ومساعدتها للأشقاء في فلسطين خلال شهر رمضان الكريم.

تأمين المتطلبات الأساسية

وأكد أن قوافل مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استهدفت تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كمساعدة ودعم لهم في تحمل الأعباء التي تواجههم.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني استهدفت التركيز على النواقص من المستلزمات الأساسية وفقا للقوائم الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي اشتملت على المستلزمات الطبية الأساسية والمياه والمواد الغذائية ومعلبات الطهي الجاهزة ووسائل التدفئة بمختلف منتجاتها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن المستلزمات الطبية والعلاجية التي تم إرسالها لقطاع غزة تضمنت 300 ألف وحدة من المستلزمات الطبية الجراحية العاجلة والأجهزة الطبية، و30 سرير مستشفى،ونحو نصف مليون علبة دواء ولبن للأطفال، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية من حفاضات الأطفال والتي وصلت إلى ما يقرب من 120 ألف وحدة.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير جهزت أكثر من 13 سيارة إسعاف بكامل أجهزة العناية المركزة، فضلاً عن دعم السيارات بالأدوية والمستلزمات الجراحية اللازمة لإصابات الجروح البالغة والعمليات الطارئة.

وأشار إلى استمرار تدفق المساعدات وفقا لخطة الدولة وفي إطار قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لحين استقرار الأوضاع بقطاع غزة.