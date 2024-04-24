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بايدن يوقع قانونا ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

كتب:

حسن سمير
05:23 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
جو بايدن

جو بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وقال بايدن: «سنرسل مساعدات لأوكرانيا تتضمن أنظمة دفاع جوي وقذائف مدفعية، وسنتحرك بشكل سريع لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان فقانون المساعدات يحفظ أمننا ويجعل حلفاءنا أقوى».

وتابع «بايدن» عن المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بأنه «يوم عظيم للسلام العالمي»، حسمبا أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ  قليل.

 

 

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