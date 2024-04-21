أيمن الرقب: الحديث عن خلافات بين بايدن ونتنياهو يتنافى مع المساعدات الأمريكية لإسرائيل

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الحديث عن خلافات بين بايدن ونتنياهو يتنافى مع المساعدات التي تقدمها أمريكا لإسرائيل، موضحا أنه كان يتردد سابقًا وجود خلافات بين أوباما ونتنياهو رغم حجم المساعدات المهول المقدم من أمريكا أنذاك.

العقوبات الأمريكية لكتيبة إسرائيلية مثيرة للسخرية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة dmc، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، اليوم الأحد، أن تصريحات متحدث الخارجية الإسرائيلي بشأن الدول الموافقة على عضوية فلسطين للأمم المتحدة «وقحة»، لافتًا إلى أن العقوبات الأمريكية لكتيبة إسرائيلية مثيرة للسخرية.

أمريكا ترضح لإسرائيل

وتابع أن واشنطن فشلت في الضغط على نتنياهو، وهو يصر على استكمال فترة حكمه، وأن أمريكا رضخت لرغبة نتنياهو باستكمال فترة حكمه حتى 2026.