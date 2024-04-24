بايدن يوقع قرارا بمنح 26 مليار دولار مساعدات لإسرائيل اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان، توقيع مشروع قانون لمنح مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا، اليوم الأربعاء ليصبح قانونًا بمجرد طرحه على مكتبه، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، بالرغم من مواجهة مشروع القانون للمعارضة من قواعد الحزبين.

إرسال 26 مليار دولار لإسرائيل

وتوقف تنفيذ التشريع الذي تم إقراره بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18 صوتا لعدة أشهر بسبب المعارضة من مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري، وينص التشريع على إرسال 26 مليار دولار من الأموال لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة وأماكن أخرى، في وقت يدعو فيه بعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل بشروط.

وعارض حزمة المساعدات 3 فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين تجمعوا مع الديمقراطيين، بينما يواصل التقدميون شجب الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين في غزة.

أعضاء يرفضون مشروع القانون

وقال السيناتور بيرني ساندرز إن إسرائيل ليس لها الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وهذا بالضبط ما تفعله، وصوّت إلى جانب السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي النائب ولاية أوريجون وبيتر ويلش النائب عن ولاية فيرمونت، ضد مشروع القانون.

وانتقد ساندرز وغيره من الديمقراطيين، بما في ذلك شومر، طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب في غزة التي خلفت أكثر من 34 ألف قتيل فلسطيني وتدمير الكثير من المساكن والبنية التحتية المدنية في المنطقة.