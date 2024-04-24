أشرف سنجر: اللوبي الإسرائيلي ما زال نافذا وضاغطا على الإدارة الأمريكية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ مشهد الحرب على غزة مرتبك داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قرب حلول موعد الانتخابات الرئاسية.

اللوبي الإسرائيلي ما زال نافذا وضاغطا على أمريكا

وأضاف «سنجر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اللوبي الإسرائيلي ما زال نافذا وضاغطا على الإدارة الأمريكية، حيث جرى إقرار حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل، كما قدمت واشنطن حزمة مساعدات للفلسطينيين حفظا لماء الوجه.

ضرورة وقف تمويل الاحتلال بالسلاح الأمريكي

وتابع: «الأهم هو وقف إعطاء دولة الاحتلال الإسرائيلي كل السلاح الأمريكي الذي يهدد حياة المدنيين بعدما قاربنا على 35 ألف شهيد، 80% منهم نساء وأطفال، وهذا الأمر عار».

وواصل: «إذا نظرنا إلى السياسات الدولية في القارة الأوروبية تكون فرنسا من الدول المحترمة والمهمة في ربط سياساتها الخارجية مع السياسة الخارجية المصرية، ويعتبر التنسيق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نموذجا مهما».