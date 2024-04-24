وزيرة التخطيط: مصر من أكبر 5 دول في العالم بتحويلات المصريين بالخارج

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم إن مصر من أكبر 5 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج، وتعد تحويلات المصريين بالخارج من مصادر الدخل المهم وشهدت تراجعا الفترة الماضية بسبب عدم استقرار سعر الصرف، ولذلك كان استقرار سعر الصرف وتحرير السعر مهم، ولذلك عادت ومتوقع أن تعود بشكل أكبر تحويلات المصريين في الخارج إلى السابق، حيث تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي لمصر.

تحويلات المصريين بالخارج

وأكدت الوزيرة ارتفاع الناتج المحلي من 13.9 تريليون العام المالي الحالي إلى 17 تريليون في السنة المالية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن بطالة السيدات لا تزال مرتفعة في مصر، بينما بطالة الذكور وصلت إلى 5% بينما بطالة الإناث تصل إلى 15% وكانت وصلت في السابق 20%، وهناك مشروعات لتمكين المرأة تشغيلها لتقليل نسبة البطالة بين الإناث مما ينعكس على إجمالي نسبة البطالة.

وقالت الوزيرة أيضا إن تصاعد في نسبة الاستثمارات الخاصة لترتفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات متوقع تصل إلى 49% لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

حجم استثمارات حياة كريمة

وأكدت الوزيرة تضاعف حجم استثمارات حياة كريمة، حيث كان مقدر للمرحلة الأولى من حياة كريمة 200 مليار جنيه، ولكن بلغت الاستثمارات التي تمت 350 مليار جنيه بأسعار العام الماضي بينما متوقع أن تتكلف المرحلة الثانية 600 مليار وتم تخصيص 300 مليار في الخطة بالفعل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 82% من المرحلة الأولى وتنهي خلال 5 أشهر، وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار جنيه، وتم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24، جاء ذلك خلال الرد على تساؤلات النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات حياة كريمة.