انطلاق قوافل حياة كريمة الطبية في البحيرة والمنوفية اليوم.. كشف وعلاج مجاني

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، وذلك من خلال توفير الخدمات المختلفة التي من شأنها المساهمة في تحقيق طفرة تنموية حقيقية في الريف المصري، وذلك على مستوى القطاعات المختلفة، الخدمية والتعليمية والبناء والتعمير، وغيرها.

قوافل حياة كريمة الطبية

ولم تغفل مؤسسة «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن الرعاية الصحية للمواطن، فأطلقت عددًا من القوافل الطبية بشكل دوري في القرى والمحافظات المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا في القرى النائية والمحافظات الحدودية.

وتطلق المبادرة الرئاسية، اليوم الخميس عددًا من القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في المحافظات المختلفة، وتقدم خدمات الكشف المجاني للأهالي الأكثر احتياجا في الأماكن التي تتواجد بها، إلى جانب صرف العلاج المجاني لهم.

وتتواجد القوافل الطبية التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» اليوم في محافظتين، وهما: البحيرة والمنوفية، وذلك وفقا لما أعلنته عضو التحالف الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

- تتواجد القوافل في محافظة البحيرة تحديدا في محافظة النبير التابعة لمركز ايتاي البارود

- تتواجد القوافل في محافظة المنوفية تحديدا في قرية تبلوها التابعة لمركز تلا

وتضم تلك القوافل عدد من التخصصات الطبية المختلفة والتي جاءت على النحو التالي:

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.