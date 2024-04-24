الرئيس السيسي: حرصنا على وجود منشآت لمدينة أولمبية لتنظيم كل البطولات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أرض «مدينة مصر» بالعاصمة الإدارية، كانت صحراوية، وكنا نحلم أن يكون لدينا منشآت رياضية تليق بمصر ومكانتها وبشعبها، وخلال 5 سنوات حرصنا على وجود منشآت لمدينة أولمبية يجري فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا للمعايير الخاصة بالاتحادات المختلفة.

أضاف في كلمته خلال حفل انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة: «المنشآت الموجودة تليق بكل المسابقات على المستوى الدولي، مهنئا الشعب المصري والأشقاء العرب على إنشاء منشآت رياضية تليق بشعوبنا».