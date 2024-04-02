منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي ببداية فترة رئاسية جديدة

يتقدم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات التنمية على المستويات كافة.

وقد أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية منذ قليل، في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، ووسط مشاركة كاملة لأعضاء مجلس النواب والحكومة، ولفيف من كبار المسؤولين والقيادات.

من جانبها هنأت الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، الرئيس السيسي، ببدء فترة رئاسية جديدة، يقود خلالها مصر نحو مزيد من التقدم وتحقيق آمال المواطنين، مؤكدة أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا غير مسبوق بملف تمكين المرأة خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ أدخلها عصرًا ذهبيًا حافظ فيه على حقوقها ومكتسباتها، ومنحها الحلم والإرادة لاستكمال مسيرتها في رفعة الوطن.

وأضافت أن الرئيس السيسي تبنى العديد من المبادرات التي ساهمت بشكل مباشر في تمكين المرأة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما أتاح الفرصة لإقرار العديد من التشريعات والسياسات الداعمة لتمكينها على مستوى الدولة ومؤسساتها وتوفير حماية اجتماعية لها أيضًا، إلى جانب تقلدها العديد من المناصب الرفيعة ومنها وزيرة وقاضية ومحافظ ورئيس جامعة ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وغيرها من المناصب داخل الدولة والمجتمع، ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسعى لتمكين المرأة المصرية بإرادة ووعي مستنيرين.

وأشارت دينا عبد الفتاح إلى أن معظم خطابات الرئيس في جميع الأحداث المهمة والحيوية للدولة، لا تخلو من الإشادة بالمرأة المصرية ودورها البنّاء في تنمية الدولة ورفعتها، ما جعل ملف تمكين المرأة محل تقدير وإشادة عالمية، منوهة بأن هذه الإرادة السياسية تمت ترجمتها للعديد من القوانين والإستراتيجيات من جانب الدولة، وبرامج تنفيذية قامت بها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما عزز من الحراك العام لتمكين المرأة على المستويات كافة.

ولفتت "عبد الفتاح"، إلى أن المرأة المصرية تأمل في العديد من الاستحقاقات في فترة الرئيس السيسي الجديدة لاستكمال تمكينها وحمايتها الاجتماعية، بما يضمن استدامة المكتسبات التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية، ويعزز من مسؤوليات الأجيال النسائية المتعددة تجاه المشاركة في تنمية الوطن وتحقيق أهدافه الحيوية.وأكدت أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حمل الكثير من ملامح الفترة الرئاسية الجديدة والتي تستهدف تبني إستراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الاقتصاد المصري للأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.

وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لتتألف هذه الإستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، فى مقدمتها التمكين السياسي والقيادة.

وتأتى تهنئة منتدى الخمسين سيدة، فى إطار تنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسى اليوم، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، في إشارة إلى انطلاق الجمهورية الجديدة، برؤى مختلفة تتعلق بمسار العمل السياسي والتنفيذي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".