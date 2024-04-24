«المصريين الأحرار» يؤيد تصريحات الرئيس السيسي.. ويطالب العالم بالتحرك لوقف حرب غزة

أثنى حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية والمُؤكدة على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، محذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما ستسببه من كارثة إنسانية في القطاع، وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

وقال الدكتور عصام خليل، إنه على المجتمع الدولي أهمية الاضطلاع بمسؤولياته، في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة.

ويُشدد رئيس حزب المصريين الأحرار، على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

طالب النائب عصام خليل المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف الحرب في غزة، وفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال، والعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين.

وأكد النائب عصام خليل، أن الحزب بكل أعضاءه الدعم الكامل للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تتخذه من قرارات أو إجراءت، للحافظ على الأمن القومي المصري.