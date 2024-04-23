«الوطن» تنفرد بنشر تقرير رسمي حول تفاصيلها.. معاهدة السلام.. لا «بنود سرية»

إذا أردت أن تدرس وتفحص وتدرك الجوانب الخفية وأسرار إبرام معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية»؛ فلا بد من الجمع بين 3 أطراف رئيسية صنعت تلك المعاهدة؛ بداية من القيادة السياسية للبلاد، وصولاً لمسئولى وزارة الخارجية المشاركين فى المفاوضات وإبرام اتفاق السلام نفسه، وصولاً لكبار القيادات العسكرية التى كانت شاهدة على كل أطراف المفاوضات، وهو «ثالوث» لم يجتمع علناً، أو تظهر مناقشاته ونتائج مباحثاته للعلن.

وتنفرد «الوطن»، بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء هذا العام، بنشر التقرير الكامل لمجلس الشعب المصرى، الذى ناقش وحلل جميع جوانب معاهدة السلام مع «ثالوث» المفاوضات وإبرام المعاهدة، فضلاً عن 13 وثيقة ومستنداً تشكل جوهر معاهدة السلام، والتى تكشف «الوطن» من خلالها الكثير من التفسيرات التى تظهر للعلن لأول مرة فى جوانب اتفاق السلام «المصرى - الإسرائيلى»، الذى أكدت خلاله أنه لا توجد أية بنود سرية فى الاتفاق، حسبما أثير بعد توقيعها.

البداية كانت بورود 13 وثيقة ومستنداً إلى مجلس الشعب المصرى؛ لتدرسها لجان الأمن القومى، والشئون العربية، والعلاقات الخارجية، لتجتمع اللجان الثلاث لمدة 10 ساعات لدراستها كاملة، ثم عقدت اللجان الثلاث اجتماعاً آخر مع عدد من أعضاء البرلمان؛ لمناقشة تفاصيل اتفاق السلام قبل التوقيع عليه، وهى اللجان التى شارك فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور مصطفى خليل، ومكرم عبيد، نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بطرس غالى، وزير الدولة للشئون الخارجية، وحلمى عبدالآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، واللواء حسن أبوسعدة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، لمناقشة جميع جوانب «الاتفاق».

وتنشر «الوطن» أبرز تفاصيل اتفاق السلام بين الجانبين «المصرى - الإسرائيلى»، وأبرز الاستفسارات والمزايا المترتبة عليه فى السطور التالية، وفق تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة الدكتور فؤاد محيى الدين، فى أواخر سبعينات القرن الماضى.