دبلوماسي سابق: نتنياهو يريد اجتياح رفح الفلسطينية بغض النظر عن عدد من فيها

أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التهديدات الإسرائيلية مرتبطة بشكل كبير بالخطة الأمريكية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد اجتياح رفح الفلسطينية بغض النظر عن عدد المواطنين، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية رأت ضرورة ترحيل السكان من رفح الفلسطينية قبل البدء في العملية العسكرية.

خطة أمريكا لترحيل سكان رفح الفلسطينية

وأشار «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن الخطة الأمريكية الآن تعمل لتحويل وترحيل سكان رفح الفلسطينية إلى الخيام في وسط غزة، موضحًا أنه سيتم خلال نقل الفلسطينيين إلى الخيام تفتيشهم لكي يتم مطاردة المقاومة الفلسطينية في كل مكان تذهب إليه، ويكون هناك حرية حركة للقوات الإسرائيلية، وهو ما تريده إسرائيل وهو تدمير باقي رفح، ويحول غزة إلى مجموعة خراب.

وأوضح أن إسرائيل ترفض عودة الفلسطينيين مرة أخرى إلى مناطق الشمال سواء غزة أو جباليا أو الساحل، مشددًا على أن الموقف سيكون مأساويا وهو ما تحذر منه كل الدول، مؤكدًا أنه مندهش لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب في غزة، وأنه يتحدث في المفاوضات عن شيء ويطبق على أرض الواقع أمرا آخر.

ونوه بأن معظم النازحين هم أبناء وأحفاد لاجئين منذ عام 1948، وإسرائيل تحول النازحين مرة أخرى إلى لاجئين.