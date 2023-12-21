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السفير رخا حسن: المقاومة ضد الاحتلال حق شرعي للفلسطينيين

كتب:

هاجر عمر
11:15 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
المقاومة

المقاومة

قال السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات ديفيد كاميرون، استغل فيها خبرته كرئيس وزراء ووزير خارجية سابق، ليبدو الكلام جميلا على غير الواقع، لافتا إلى أنه لا يجوز التشبيه بين مقاومة تقاوم ضد الاحتلال الاستيطاني والذي يصنف بأنه الاحتلال الأسوأ، وجماعات تقوم بعمليات إرهابية ضد دول أخرى.

التشبيه بين المقاومة والجماعات الإرهابية مغالطة لا يجب أن تمر

أضاف حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء dmc على شاشة dmc، أن التشبيه بين المقاومة والجماعات الإرهابية، مغالطة لا يجب أن يمر، مؤكدا أن المقاومة ضد الاحتلال حق شرعي.

المقاومة تستخدم حقها في الدفاع عن أرضها

وأردف، أن المقاومة تستخدم حقها في الدفاع عن أرضها، والحصول على استقلالها، مشيرا إلى أن بريطانيا هي الداعم الأول لقيام إسرائيل.

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