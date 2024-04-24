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«القاهرة الإخبارية»: ترقب إسرائيلي لإصدار «الجنائية الدولية» أوامر اعتقال ضد مسؤولين

كتب:

حسن سمير
09:44 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
نتنياهو

نتنياهو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت قيام الشرطة بتفريق المتظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو، في القدس، بالمياه العادمة.

أضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا سريا لمناقشة احتمال أن تصدر الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، موضحة أن أوامر الاعتقال قد تصدر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن ورئيس أركان الجيش.

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