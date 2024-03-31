مظاهرات ضخمة في إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو.. وتهديدات بحرق تل أبيب

تظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين في «تل أبيب» وأمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإقالته من منصبه وإجراء انتخابات مبكرة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الموافقة على صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

تفاصيل ما يحدث في تل أبيب

وبحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، فقد أغلق المستوطنون الإسرائيليون الذين تخطت أعدادهم عشرات الآلاف طرقًا وتقاطعات رئيسية، كما اشتبكوا بعنف مع الشرطة الإسرائيلية؛ ما اضطر السلطات إلى فتح خراطيم المياه عليهم لتفريقهم، كما أظهرت الصور إشعال المتظاهرين النار في بعض الطرق والمحاور الرئيسية داخل تل أبيب، فيما ألقى عائلات المحتجزين خطبًا للتنديد بتراخي الحكومة الإسرائيلية.

وهدَّد المتظاهرون بحرق البلاد في حال لم تتوصل الأطراف إلى صفقة يتحرر بموجبها المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، كما دعوا «نتنياهو» إلى الاستقالة، والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.

اعتقال العشرات وفرض ضرائب

وفي أثناء المظاهرات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 16 متظاهرًا، كما فرضت 9 غرامات إضافية، يبلغ مجموعها 1000 شيكل (270 دولارًا)؛ بسبب الاضطرابات، وعرقلة حركة المرور، وصنفت الصحف الإسرائيلية هذه المظاهرات بأنها الأكبر منذ أحداث السابع من أكتوبر.