مظاهرات في تل أبيب لرفض الخدمة بجيش الاحتلال.. «سنموت ولن يتم تجنيدنا»

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مسيرات منفصلة نجمتها جماعات إسرائيلية تدعو إلى وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وإتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى.

مظاهرات في الأراضي المحتلة

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فأن الأراضي المحتلة خاصة القدس وتل أبيب، شهدت مظاهرات ومسيرات رافضة لاستمرار الحرب على غزة.

وفي تل أبيب، تظاهر المئات بالقرب من المقر العسكري في كيريا، قبيل اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق هدنة لإطلاق سراح المحتجزين الذين ما زالوا في القطاع.

مظاهرات رفضًا للتجنيد

تظاهر الآلاف من أعضاء الفصيل الأرثوذكسي في القدس، أمام مكتب التجنيد الإسرائيلي، احتجاجًا على قرار المحكمة العليا، بتجنيد طلاب المدارس الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة «هآرتس» هتف المتظاهرون: «سنموت ولن يتم تجنيدنا ولا تلمسوا المعاهد الدينية، وانتقدوا محاولة التوصل إلى تسوية بشأن هذه المسألة».

وقال زعيم كتلة القدس في المظاهرة، إن هناك محاولات للتوصل إلى تسويات صعبة بشأن طلاب المدارس الدينية، داعيًا قادة المدرسة الدينية إلى عدم السماح بالتنازلات بشأن عالم التوراة.

وجاء في بعض الملصقات في المظاهرة: «اعلموا أن الذهاب إلى الجيش ممنوع منعًا باتًا، وعليك أن تسلم له روحك».