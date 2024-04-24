عضو «دفاع النواب»: الحديث عن تنسيق مصري إسرائيلي لاجتياح رفح الفلسطينية «كلام مكذوب»

أكد اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن بعض الأخبار التي تتحدث عن تنسيق مصري إسرائيلي بشأن اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية، كلام مكذوب ويختلف تمامًا عن الواقع، مشددًا على أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية منذ عام 1948.

موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

شدد «الكدواني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن مصر موقفها ثابت، وتدعو إلى إعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، كما أن مصر تعمل على منع تشريد الشعب الفلسطيني، وإيقاف العدوان والقصف المستمر غير المبرر وغير الإنساني على قطاع غزة والذي يباشر بصفة مستمرة.

وأوضح أن هناك محاولة مستميته من نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل، لاقتحام رفح الفلسطينية، في حرب يتوقع أن يكون لها منظور مأساوي، والشعوب جميعها انتفضت لصالح القضية الفلسطينية، وبعض الدول غيرت موقفها من دعم إسرائيل، بسبب الجرائم المستمرة في قطاع غزة.