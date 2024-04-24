«السواركة» لـ«إسرائيل»: أرض سيناء «خط أحمر» ولن نقبل بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى أراضينا

الشيخ سليمان محمد: جهات أجنبية أسست التنظيمات الإرهابية تمهيداً لـ«التهجير».. وانتصرنا عليهم

أكد الشيخ سليمان محمد، أحد مشايخ قبيلة السواركة فى محافظة شمال سيناء، أن أرض سيناء هى «خط أحمر»، وأنه لن يُسمح بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية، موضحاً أن جهات أجنبية أسست التنظيمات الإرهابية تمهيداً لمخطط التهجير فى وقت سابق، إلا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاعت أن تنتصر عليهم.

ما كان دوركم فى مكافحة الإرهاب فى السنوات الماضية؟

- حاربنا الإرهاب لمدة 8 سنوات جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة، سواء بالمعلومات أو بالدعم وفق أى تكليفات للمؤسسة العسكرية المصرية الوطنية، حتى تمكنا من القضاء على الإرهاب فى شمال سيناء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبفضل جهود قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، لكن فى تلك المعركة سقط الكثير من الشهداء والمصابين، ممن نحتسبهم عند الله، منهم شقيقى الأكبر، الذى كان أول شهيد للإرهاب فى سيناء يوم 19 مايو 2012، وبعدها بعام استشهد شقيقى الأصغر فى أغسطس 2013، ولم يهدأ لنا بال حتى ثأرنا من التنظيمات الإرهابية، وتعاونا مع قواتنا المسلحة لحماية الأرض والعرض.

ماذا عن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى سيناء حالياً؟

- «الشغل اللى عندنا فى التنمية.. مش بيتعمل فى أى محافظة تانية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسى»، فالرئيس يدرك تماماً أن تنمية شبه جزيرة سيناء هى عنصر رئيسى داعم للأمن القومى المصرى، وأنا أكون سعيداً للغاية حينما أرى مشروعات طرق وبنية تحتية عملاقة وطموحة تنفذ فى سيناء، وهنا لا يفوتنا أن نشكر القيادة السياسية والقوات المسلحة على المجهود الكبير فى تنمية سيناء بعد القضاء على الإرهاب والتطرف العنيف.

ما أبرز المشروعات التنموية المنفذة فى أرض سيناء؟

- مشروعات طرق وصرف صحى ومياه وتليفونات أرضية وكهرباء، وغيرها من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية غير المسبوقة، فضلاً عن مشروعات تنموية تدر على أبناء القبائل دخلاً، وتوفر لهم فرص عمل لائقة، وهو ما يعتبر تحصيناً مباشراً ضد الإرهاب، فالعامل الأساسى والبيئة الحاضنة للإرهاب هى الفقر، فمن لا يوجد لديه دخل، سيفكر فى عمل أى شىء ليوفر الأموال للإنفاق على نفسه وأسرته، وهو ما استغلته أطراف خارجية من قبل لنشر الفكر الإرهابى والتطرف العنيف فى شمال سيناء، لخدمة أغراضهم الخبيثة.

ما أغراضهم فى رأيك؟

- من صنع الإرهاب فى سيناء هى جهات أجنبية حاولت استخدامهم كذراع خبيثة لهم، تمهيداً لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية.

ما رأيك فى تطورات الأوضاع التى تجرى فى الأراضى المحتلة ومخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

- كلنا ثقة فى القيادة السياسية، والقوات المسلحة، ونحن بالتأكيد داعمون لإخواننا الفلسطينيين، ولا نرضى على جرائم الاحتلال الإسرائيلى أمامهم، لكننا بالتأكيد نرفض الاستيلاء على أراضينا، وهنا نقول لكل مسئولى إسرائيل إن أرض سيناء «خط أحمر»، وإننا «مش هنسيب متر واحد من أرض سيناء لحد، ولن يسكنها غير المصريين».