نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع استعدادات «الزراعة بنات» لامتحانات الترم الثاني

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية لكلية الزراعة بنات بالقاهرة، لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس

وخلال الجولة، عقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات لقاءً مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتفقد العملية التعليمية واطمأن على انتظام الدراسة في الكلية، كما تابع نائب رئيس الجامعة جاهزية واستعداد الكلية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني «العملي والشفهي والتحريري»، كما تأكد فضيلته من تنسيق الإشراف الطبي مع الإدارة الطبية لفرع البنات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سامية الصافي، عميدة كلية الزراعة بنات، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل كلية الزراعة بنين لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.