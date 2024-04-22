نائب رئيس جامعة الأزهر: لابد من دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليم

أشاد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، بجهود كلية اللغات والترجمة في مواكبة متطلبات العصر.

وأوضح الشربيني خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات» نائبًا عن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التطور التكنولوجي يتحرك بسرعة كبيرة.

لابد من دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة كلية اللغات والترجمة كانت لديها رؤية كبيرة وحركة أسرع حين عقدت مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان، «التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات.. آفاق وتحديات»، مشيرًا إلى أن عنوان المؤتمر كان فريضة الوقت الحاضر، خاصة وأن هناك تحديات كبيرة تعترض مسيرة الترجمة وتقف حجر عثرة في طريقها.

وطالب نائب رئيس الجامعة أساتذة اللغة العربية، ببذل مزيد من الجهد في مجال رقمنة اللغة؛ حفاظًا على الهوية، كما طالب بإدخال التقنيات الحديثة في نظم التعليم في المراحل التعليمية المختلفة من أجل تدريب الطلاب عليها، وإكسابهم مهارات التعامل مع مستجدات العصر.

وفي ختام كلمته تمنى الشربيني للمؤتمر التوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية تفيد في مجالات الترجمة والبحث العلمي.