جامعة الأزهر توصي بإنشاء وحدة خاصة لدراسات الترجمة وتطبيقاتها

اختتمت كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، أمس الاثنين، مؤتمرها العلمي السنوي الذي عُقد على مدار يومين تحت عنوان: «التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات: آفاق وتحديات».

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر كلمة للدكتور خالد محمد عباس، عميد الكلية، والتي قدم فيها الشكر لقيادات الأزهر الشريف؛ لحضورهم ودعمهم للمؤتمر، وللباحثين؛ لما قدموه من إسهامات علمية حول محاور المؤتمر، كما قدم الشكر لضيوف المؤتمر من الصحفيين والمترجمين وعمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر.

كما قدم الدكتور محمد متولي حبيب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمين عام المؤتمر، كلمة موجزة أشاد فيها بالجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر، مقدمًا الشكر للجنة المنظمة ورؤساء اللجان العلمية والجلسات.

وفي نهاية الجلسة الختامية ألقى الدكتور محمد سالم، رئيس قسم اللغة الألمانية وآدابها مقرر المؤتمر، أهم التوصيات التي انتهت إليها الجلسات والنقاشات العلمية للمؤتمر، وتمثلت في الآتي:

إنشاء وحدة خاصة لدراسات الترجمة وتطبيقاتها

أولًا: يوصي المؤتمر بالعمل على إنشاء وحدة خاصة لدراسات الترجمة وتطبيقاتها بالكلية، تهتم بمدى تأثر الترجمة بالتكنولوجيا؛ وتسعى لوضع الحلول والإستراتيجيات اللازمة للتعامل مع التطور التنكولوجي الهائل، يشرف عليها مجموعة متخصصة من أساتذة الكلية المتخصصين في مجال الترجمة وتحت إشراف مباشر من الدكتور عميد الكلية.

إنشاء وحدة خاصة بتقنيات تعلم اللغات

ثانيًا: العمل على إنشاء وحدة خاصة بتقنيات تعلم اللغات، تهتم بمتابعة النظم والتقنيات الحديثة في مجال تعلم اللغات، وتسعى لتطبيقها على طلاب الكلية ومتعلمي اللغات، يشرف عليها مجموعة متخصصة من أساتذة الكلية المتخصصين في مجال تعلم اللغات وتحت إشراف مباشر من الدكتور عميد الكلية.

ثالثًا: ضرورة العمل على تحديث مقررات الخطة الدراسية بالكلية، بما يناسب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الترجمة وتعلم اللغات على أن تشتمل على ما يأتي:

أ- استحداث مقرر دراسي خاص بتدريس تطبيقات الترجمة والأدوات المساعدة فيها أو ما تعرف بأدوات Cat Tools.

ب- إضافة بند بالخطة الدراسية خاص بمقرر التدريب الميداني لطلاب الكلية، يمكن من خلاله التعامل والتعاون مع الجهات المستفيدة لتدريب طلاب الكلية ميدانيًّا بما يؤهلهم لسوق العمل مباشرة.