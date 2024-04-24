رئيسة «القومي للمرأة» تزور مكتبة الإسكندرية.. وتشيد بثرائها وأصالتها

أجرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، جولة تفقدية في مكتبة الاسكندرية، على هامش مشاركتها في مؤتمر «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة»، الذي استضافته المكتبة.

الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة

استمعت الدكتورة مايا مرسي خلال الجولة، إلى شرح عن المكتبة، وأهم مقتنياتها من كتب ودوريات وخرائط، ومخطوطات، ووسائط متعددة، ومصادر إلكترونية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها المكتبة لروادها، بما فيهم الطلاب، والباحثين، والجمهور العام، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مكتبة الإسكندرية

كما زارت «مرسي» متاحف المكتبة التي تضم أهم مقتنيات المكتبة من تحف وآثار ومخطوطات وتماثيل، تعكس قصصا من عصور وحضارات مختلفة مرت على مصر.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بثراء المكتبة وتنوعها وأصالتها، موجهة التحية للقائمين على هذا الصرح الفكري العالمي الذي يجذب اهتمام الجمهور من مصر ومن مختلف دول العالم.