مايا مرسي: المرأة أكثر تضررا من الأعراف الاجتماعية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الأعراف الاجتماعية فرضت قيمًا محددة على المجتمع، وفي الغالب يتعرض من يعارضها إلى الرفض والعواقب الاجتماعية، ولطالما كانت المرأة هي الأكثر تضررا بهذه الأعراف مما شكل عائقا كبيرًا أمام فرص تمكينها.

ضرورة الاستفادة من عصر المرأة الذهبي

وأكدت رئس المجلس القومي للمرأة، في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة الاستفادة من العصر الذهبي للمرأة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة لتمكين المرأة وحمايتها، مضيفة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأعراف الاجتماعية لمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة، هو ما أكدته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فقد وضعت على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها.

ندوة الأعراف الاجتماعية وأثرها على تمكين المرأة اقتصاديا

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة «الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة»، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي والسيدة نهلة زيتون مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والنائبة هبه شاروبيم، ولفيف من الشخصيات العامة.